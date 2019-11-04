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26條誘台》李俊俋諷︰發大財那一套 繼續騙好騙滿

針對中共惠台26條政策，民進黨立委李俊俋提醒假紅包別亂撿。（翻攝臉書）

針對中共惠台26條政策，民進黨立委李俊俋提醒假紅包別亂撿。（翻攝臉書）

2019-11-04 16:12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕中國今天公布《26條措施》，拉攏台灣意圖明顯。對此，民進黨立委李俊俋諷刺，國共一搭一唱亂開支票，也許看了一時爽，聞起來香噴噴，然而「這些假紅包、毒紅包，實在是撿不得！」同黨立委王定宇則說，這個「去台灣主權化毒藥」，用種種的「行政便利糖衣」包裝著，是「一國兩制」具體落實方案。

李俊俋表示，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，上週開出不少芭樂票政見企圖搶救選情，無獨有偶，中國今天也出招，拿出號稱優惠的「騙台26條」加強統戰，鎖定台商及一般民眾，特別是青年。

李俊俋解析，「騙台26條」從參與5G基礎建設，開放參與小額貸款等「新金融」供台商投資，到提供台人駐外使領館保護協助，給予台灣青年參與動漫獎、擴大台生招生、學生獎助學金和公費留學、運動員赴中參加比賽備戰東奧及杭州亞運，開放台灣運動員報考體育院校等，總之就是「發大財」那一套，繼續騙好騙滿。

李俊俋強調，「騙台26條」實在撿不得！首先，所謂優惠的前提都離不開「一中」，把「國民待遇」換個包裝，有利分化、控制台灣。其次、被這些條件吸引過去，反被土匪政府「吞了」的，早已不勝枚舉。第三、去中國被表態，乃至被消失的案例最近愈來愈多，其中不乏親藍的學者。有人自認生意歸生意，學術歸學術，結果卻變成肉票！

他指出，美中貿易戰危機尚未緩解，中國經濟今年面臨的蕭條和停滯更是史上空前，而在政經情勢極度不穩，外資大舉逃難之際，中國處理香港「反送中」更是蠻橫鎮壓，與自由民主的普世價值相對抗。如此內憂外患之際，騙子們聯手出招，拋出「騙台26條」干擾大選，挖洞給台灣人跳，「真的當我們這麼好騙？」

王定宇則認為，與其說是「惠台26方案」，倒不如說是「利益中國方案Benefits China schemes」；在美中貿易戰、豬瘟等問題，導致中國資金外逃、技術被斷、規格被隔絕、糧食供應等需求，這26條看起來是「開放」給台灣，事實上是企圖「引進」台灣補洞。在商言商，不用說什麼「惠台」，倒是台商要思考清楚，「這個洞要不要跳！」

王定宇表示，這也是「一國兩制」具體落實方案，26條裡不管是旅遊文件、運動員參賽、文化活動、教育考試，其實前提都是「台灣人成為準用中國公民的同國國民」，這個「去台灣主權化毒藥」，用種種的「行政便利糖衣」包裝著。

他指出，顯然中共去年初的「惠台31條」效果不佳，今年再用26條來統戰台灣，「不知道有看到過去跳票經驗的台灣人，這次會不會上鉤呢？」

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