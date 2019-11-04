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26條誘台》經濟部：考量對美25％關稅 這些用處不大

經濟部（記者黃佩君攝）

經濟部（記者黃佩君攝）

2019-11-04 15:15:07

〔記者黃佩君／台北報導〕中國今公布新26條措施，開放台企可參與中國5G、航空、金融及提供信貸保證等，企圖打造選前惠台重磅彈。但經濟部分析後表示，整體並無太大新商機，且開放部分多屬中國的內需、特許事業，版圖早已被國企壟斷，台廠難有機會；如貨運、金融等過去開放的部分其實不少都虧損。經濟部也表示，對出口到美國的產業，考量到25%高額關稅，其實業者也反應「這些都沒有太大幫助」，不會改變佈局。

中國國台辦、國家發改委今天公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」的26條新措施，開放台企可按市場化原則參與中國5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設；以及航空客貨運輸、小額貸款公司、台輸中的商品採取快速驗放模式等；由於涉及包括電信、航空、金融、快速通關等特許事業開放，選前打造「惠台重磅彈」意圖相當明顯。

經濟部分析表示，整體其實並無太大的新商機，因通訊、航空貨運、金融業等，其實過去都已有開放。目前看似新開放的部分如機場建設、主題公園、5G佈建等，因屬中國的內需及特許事業，其實相當多都已被壟斷，且由國企瓜分市場，就算開放台廠也很難打入。

此外因面對巨型競爭者，台廠也很難有營利機會，如過去參與中國航空貨運、金融業的業者，有不少投資已確認難以獲利，認賠收場或苦撐。

而對26條也提供台廠出口信保及擔保融資，經濟部也表示目前台灣早已有提供業者這些服務，對中小企業更有各項輔導措施；而中國利率相當高，資金流動也相對不易，對大部分業者而言，理性考量應仍是自其他地方取得融資。

而雖中國趁兩岸舉辦「紫金山峰會」產業論壇之時，大放26條惠台措施，經濟部也表示其實相當多台廠要面臨的是貿易紛爭下分散不確定性，很難再回頭集中對中國投資。尤其中國現在對民企的態度讓外界認為對財產保護不足，「視同陸企」待遇是否還是一項優惠，恐怕很難說。

而對出口導向的企業，考量到輸美25%高額關稅，以及其他國家對資訊安全等要求提升，其實業者也反應這些措施「都沒有太大幫助」，不會改變逐漸分散的佈局。

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