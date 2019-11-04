不是中國、中華台北！ 全球最大桌遊展我以台灣名稱參與

台灣獨立遊戲出版業者今年獲全球最大桌遊大會－德國埃森桌遊展（SPIEL）邀請，以Taiwan正名登台，沒有China，也不用Chinese Taipei，讓業者林啟維（中）十分驕傲。（林啟維提供）

2019-11-04 15:33:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球最大桌上遊戲大會「德國埃森桌遊展（SPIEL）」上月下旬開展時，台灣業者獨闖，靠實力獲邀參與官方論壇主講「環境友善」議題，直接正名Taiwan登上官網與活動介紹，不是以China（中國）或Chinese Taipei（中華台北）名稱參與，更透過桌遊，將台灣文化輸出全世界。

獨立遊戲出版業者「綿羊犬百寶箱」公司負責人林啟維表示，SPIEL桌遊展是全球最大，展期是上月24至27日，今年便8月收到該展邀請，希望出席大會在上月26日舉辦的官方論壇活動，主講「環境友善」議題，便將今年開發的《海洋危機》獲台灣逾600間學校使用的經驗，到場分享。

林啟維更驕傲表示，這是台灣獨立業者首次獲邀大會活動，也打破日本、韓國乃至中國的紀錄，呈現台灣軟實力堅強，且外國完全沒有強灌China之名，也不用Chinese Taipei（中華台北），實實在在直接用Taiwan印在官網介紹，現場主持人也同樣用英文喊來自台灣的綿羊犬來稱呼。

林啟維說，論壇中看見德國遊戲市場與亞洲新興市場的差異，永續話題也在當場彼此交鋒，但結束後卻有不少德國、荷蘭等地學校老師、環境工作者現身，指定購買台灣桌遊，另外過去也開發台灣內容的《史前歷險紀》，不少外國人玩完才發現是台灣史前文化，同樣把台灣文化輸出海外。

林啟維認為，「用熱情、專業將自己手邊的事情做好，當機會來臨，我們就會被看見。」而桌遊設計領域，一直由自由派的創作者們領導著，而台灣在遊戲設計與市場成熟度，也大大領先中國，因此這次論壇無任何政治干預，讓自已不僅代表台灣，也更代表東亞桌遊開發與應用的精神，未來將繼續努力，持續在國際舞台綻放。

德國埃森桌遊展（SPIEL）今年邀請台灣桌遊業者「綿羊犬百寶箱」的創辦人兼負責人林啟維參與官方論壇，官網直接用Taiwan正名介紹。（林啟維提供）

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