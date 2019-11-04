北市推AI自走車進校園 讓學生邊玩邊學

台北市教育局自108學年度補助全市17所市立高中共計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車。（教育局提供）

2019-11-04 14:44:18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市教育局為讓學生學習人工智慧領域新知，自108學年度補助全市17所市立高中共計340台具備程式語言編寫、圖像辨識及機器學習等功能的自走車。教育局今更在建國高級中學辦理計畫說明會，並舉辦AI自走車微課程讓學生體驗。

教育局表示，近年國內外各大專院校紛紛增設AI相關系所，並將高中職學生AI領域學習也納入甄選入學考量，教育局自108學年度推動AI課程試辦計畫，補助計畫參與學校每校20台自走車及48小時師培課程。教育局更培訓30名高中職教師成為AI種子教師，自零基礎開始學習AI理論及實務應用課程，以利種子教師返校後推動AI教育。

教育局長曾燦金說，希望藉由無人車導入學校，落實AI相關課程，他也相信，北市的高中生都會願意接受這樣的新挑戰。他直言，台北市老師要有專業、熱情以及願意當先鋒使命感，曾也預告，今年底會發表AI課程相關教案，如果老師可以自己開發單元，就能成為學生的典範。

建中高一學生洪偉哲也說，資訊課推出新課程，讓他們獲得與以往不同的體驗，過去的課程都是上機為主，沒辦法實際操作硬體使用，現在學校有了自走車，讓他們可以看到車子因為自己的程式開始行動，這是一件蠻有成就感的事情，學生也能透過參數調整，避免程式出現bug，他直言，這會是收穫很豐富的課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法