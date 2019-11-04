26條誘台》吳釗燮酸：給人民多點自由也不錯ㄛ

中國政府今公布「對台26條措施」，拉攏台灣意圖明顯。外交部長吳釗燮在推特上開酸，直嗆台用不到。（翻攝自外交部推特）

2019-11-04 14:52:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國政府今公布「對台26條措施」，拉攏台灣意圖明顯。外交部長吳釗燮在推特上開酸，以簡體字結合注音文發表說，「看起來好多條，但台灣用不到一國兩制，給你們人民多點自由也不錯ㄛ！」

繼「對台31項措施」與居住證等措施後，中國國台辦今（4）進一步公布「對台26條措施」，範圍廣泛，從商業、藝文、教育到體育，要誘使台灣與中國進一步融合。

吳釗燮今天親自透過外交部官方推特發文回應此事，特別用簡體字結合注音文嗆國台辦說，「中国国台办推出对台26条，去年也有31条，看起来好多条。 但我们台湾用不到『一国两制』，真的不用客气。 给你们人民多点自由也不错ㄛ！」結尾並特別署名吳釗燮的英文名字縮寫JW。

另，「對台26條措施」中第14條提到「台胞」可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助等內容；外交部今天已發布嚴正聲明，強調中華民國台灣是主權國家，政府對我國國民行使領事權與中國無涉，「不需要也不會委託中國政府」代為行使。

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