台灣是中國一部分…傳TutorABC老師因政治立場遭刪帳號

「iTutorGroup」擁有多家英文學習服務品牌。（圖擷取自iTutorGroup官網）

2019-11-04 14:46:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名英文學習服務平台TutorABC在今年3月發出聲明反駁外傳的「中資」公司背景。然而，根據媒體報導，近來網路流傳一張信件，內容疑似是擔任TutorABC的英文老師因「兩岸政治立場」問題而遭到刪除帳號。

根據《Inside》報導，有網友3日在臉書分享一張E-mail截圖，內容顯示TutorABC的母公司iTutorGroup回信給1名英文老師，決定刪除該老師的帳號並移除其個人資訊。信件內文寫道「iTutorGroup 是一家中國公司，台灣是中國的一部分，這是不需要爭論的政治議題」。

消息一出，隨即引發大批網友討論，其「中資」背景爭議再掀熱議，也有網友歪樓表示「撇開政治立場不說，這封信的英文也太爛了吧…」、「可能是太生氣了，直接中式英文語句寫法」。

今年6月有媒體報導提到，平安集團有意以5億美元（約新台幣152億元）收購iTutorGroup，然而iTutorGroup官方表明該消息並不屬實，不予置評。

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