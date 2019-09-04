公車上伸鹹豬手 醉漢欺凌學生妹1小時

2019-09-04 22:19

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名林姓男子前年搭公車，竟趁著酒意偷揉鄰座學生妹小婕（化名）接近下體的私密處，涉世未深的小婕不敢反抗，直到下車才逃離魔爪，慘遭欺凌近1小時，讓她崩潰痛哭，路人上前關心探詢，始知上情，趕緊協助報案，高等法院日前依違反性騷擾防治法判林男8月徒刑，可上訴。

2017年11月間，林男酒後從新北市三芝區搭公車返家，見小婕隻身一人，竟刻意坐在她旁邊，把頭靠在她的肩膀上，閉眼裝睡，吃定她年幼好欺負，林男把手放在小婕大腿內側上撫摸，還不斷問她在哪一站下車。

更惡劣的是，小婕察覺遭到鹹豬手侵犯，立刻反抗，色膽包天的林男無視被拒絕，仍繼續強行撫摸她鼠蹊部附近的的私密處，逞慾時間長達1小時，直到小婕到站衝下車，這場惡夢才結束。

受驚甚深的小婕站在路旁大哭，路人察覺有異，立刻上前關心，得知上情後，趕緊協助報案，警方獲報立刻調閱監視器，循線追出林男這匹惡狼，沒想到林男在一審士林地院承認犯行，上訴到高院，卻一度辯稱酒醉忘記做了什麼事情，態度不佳。

小婕雖然受害，但不願向林男求償，也未要求法院從重量刑，只希望依法論刑即可，善良單純的個性擊潰了林男心房，讓他俯首認罪，當庭道歉求原諒。

高院認為，林男摸小婕左大腿及內側靠近鼠蹊部之部位，期間長達近1小時，顯欠缺尊重他人身體自主權的守法觀念，對小婕的身心健全、人格發展產生不良影響；惟考量他終能坦承犯行，當庭道歉，小婕也不向被告請求賠償，並請法院依法量刑等情事，加上他有兩個小孩與父親須扶養，家境僅達勉持，因而認定原審判刑8月合適，駁回林男上訴。

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