台大醫院未取消門診加號 視醫師評估而定

2019-09-04 22:08

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院近日貼出公告指出，為配合衛福部健保署「門診輕症減量政策」，從今年9月1日起，門診掛號名額滿額時，必須持醫療院所轉診單才能加號，外傳全面禁止掛號加號引起病人擔憂，院方解釋，並未取消加號，只是鼓勵輕症患者先到基層院所就醫，急重症患者仍可由醫師評估是否加號。

台大醫院發言人王亭貴表示，該院並未全面取消現場加號，但認同分級醫療，為了配合健保署的「門診輕症減量政策」，鼓勵輕症患者先至該院星月計畫合作醫療院所或其他院所就診，一旦評估有需要開立轉診單，病人持單也可到台大醫院治療。

王亭貴補充，若無轉診單，只要醫師認為患者情況緊急有需要，或是南部縣市北上求醫等情況，仍可自行決定加號與否，院方並未強制完全不能加號。

衛福部健保署去年7月啟動大醫院門診減量政策，以2017年為基準，逐年減2%，預計5年減10%，未達標部分不給付，今年進入減4%，相關醫院陸續祭出與基層院所合作轉診，或是自行停診、減診，或是提高掛號費等方式力求改善門診量過高的情況。

根據健保署統計，2017年7月至2018年6月醫院下轉病例數約1.8萬件，但去年7月至今年6月已暴增至逾11萬件，明顯成長許多。

健保署長李伯璋強調，可以理解許多民眾會慕台大醫院之名而前去就醫，但分級醫療有助於讓有限的健保資源合理運用、永續經營，並改善醫護工作負荷量，大醫院仍應回歸急重症為主，很感謝從門診減量政策上路以來，各醫院均積極配合，希望大家能夠正面看待。

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