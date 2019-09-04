澳智庫：中國買推特色情帳號 發佈香港假消息

2019-09-04 20:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）3日發表一項報告，指社群媒體巨頭推特（Twitter）過去多年封鎖940個發放假消息的中國帳戶，指它們針對批評中國政府的知名異議人士，包括流亡海外的中國商人郭文貴。值得注意的是，該研究發現，中國在推特往往利用色情帳號發佈香港假消息，而且這些帳號很便宜就能買到。

報告指出，研究人員整理了上述帳號所發布的360萬則貼文後，發現受影響帳號在至少2年間展開了「有影響能力的活動」，並稱它們的行動針對郭文貴等中國異議人士，其中來自618個帳號的3.8萬則貼文直接與郭文貴有關，內容圍繞着他與北京不和、及與美國前白宮首席策略師班農的關係。

分析發現，其中一些帳號在散播香港假消息之前，發表不少色情、足球和韓國流行音樂（K-pop）有關的推文內容，最明顯的就是色情，平均每四個轉發最多的推文中至少有兩個與色情內容有關。

報告指出，這些帳戶很容易，也很便宜可以從經銷商處購買，通常只需幾美元。報告的共同作者托馬斯（Elise Thomas）分析，買這些帳號的人可能希望藉助大量粉絲人數，讓來自這些帳號的內容看起來更合理。

她說，「當你滾動瀏覽推特、點擊進去看，如果看到它是上週創立的，就會看起來可疑，但如果帳號已經有五年，擁有三千或三萬個粉絲，那麼它看起來更合情合理。這就是人們購買這類帳戶的原因。」

她警告，北京可能會繼續利用外國社交網路擴大其宣傳活動，以解決除香港以外的其它問題。

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