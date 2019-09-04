轉開小黃困難重重 近萬Uber司機10月面臨失業…

2019-09-04 20:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部昨天預告修正汽車運輸業管理規則等法規，將放寬多元計程車費率、可免裝計費表、以叫車前APP預估車資為實施車資等。不過，網路叫車平台駕駛自救會說，現在不是交通部政策訂定，明天大家就能從開租賃車變計程車，交通部連最簡單的人合法、車合法都做不到，現在駕駛願意轉到計程車業，可是計程車執業登記證考試場次根本不夠，現在1.2萬名Uber駕駛，僅20％成功考到執業登記證，在Uber條款上路取締前，根本無法讓駕駛轉到計程車業。

自救會指出，這段時間與交通部協商多次，非常努力協助駕駛轉去多元計程車，但轉換的過程困難重重，一堆技術面上的細節，交通部都不願真正面對，讓車合法、人合法淪為口號；車牌問題、車貸平轉問題、靠行問題、保險問題等，目前都沒有解套的方式，光多元化計程車憑鬆綁費率後，Uber就能順利轉換上路營運嗎？將近萬名的代僱駕駛10月即將失業，一萬個家庭也將面臨生存的困境，交通部想要解決嗎？

交通部對代僱駕駛最強烈要求的人合法，李威爾說，自救會積極配合呼籲駕駛努力報考，但既有場次已經場場爆滿，根本無法消化司機報考需求，交通部當初承諾讓所有司機都能報考的承諾將跳票，現在僅20％的司機成功考取執登。根據統計，9月雙北可報考人數約4704人，就算所有人都順利一次就考到，也不足以容納所有Uber代僱駕駛。

此外，李威爾說，駕駛要將車輛轉出租賃車行，再轉換為多元化計程車，除了貸款轉貸問題、違約金、保險（保險產品與要保項目，需與現行短期租賃車相同）、客貨車無法做計程車等問題要解決，還須支付5％貨物稅，等於駕駛需自行負擔數萬元等，這些問題到現在統統都還沒解決。

李威爾說，交通部把問題想的太容易了，自救會想要把這些狀況跟交通部政次王國材說，他已經連續4天到交通部，每日上午8點30分待到下午6點，但都見不到他的人。好不容易今天交通部路政司官員願意幫忙約次長下週見面，他將會把這些問題及交通部現在處裡狀況，全都跟次長反映。

交通部：盡量加開執業登記證考試場次

交通部說，公路總局從6月以來就有協調各地警察加開場次，主要是以雙北市為主，6月至9月各地警察局約辦理37場次執業登記證考試，可容納1萬名駕駛，台北市9月還有再開1場。但所有人都要擠在最後1個月來考，根本就沒有足夠的監考人力、場地來因應，甚至再去要求警察局加開場次時，還被打趣地說，之前部分加開場次，監考人員比考生多。不過，交通部仍會持續請公路總局協調，盡量加開場次來因應考執登需求。

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