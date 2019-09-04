男欠賭債行竊 刺傷擒抱老闆娘

2019-09-04 20:04

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名張姓男子因為積欠賭債，竟入侵市內的檳榔攤行竊，誤觸保全系統，警鈴大響，吳姓老闆娘獲報趕緊前往查看，當場人贓俱獲，怒斥張男「死賊仔埔（台語：小偷之意），警察來了」，並伸手擒抱，未料張男不知理虧，反拿螺絲起子猛插她的脖子，趁隙逃逸，高等法院日前依加重強盜罪論刑，維持一審桃園地院的3年10月量刑，可上訴。

去年10月底，張男因積欠賭債被逼急了，竟異想天開試圖行竊，持一把一字螺絲起子、小板手、萬用鑰匙，撬開吳女的檳榔攤鐵捲門，入內竊取香菸29條，觸動保全警鈴，吳女聞訊趕來，剛好撞見正要逃離的張男，立刻大喊「死賊仔埔，警察來了」，並徒手抱住張男，阻止他離去。

張男被吳女擒抱後倒地，竟不願就範，先徒手毆打她，見她不願放手，再用螺絲起子刺向她的頸部與胸部，致其無法緊抱，立刻趁隙逃逸到菜園躲藏；吳女負傷請路過的騎士報警與追捕，張男見插翅難飛，主動向盤查的員警自首。

張男承認犯行，並當庭向吳女道歉，高院認為，他持凶器行竊，想不勞而獲，被發現後，竟持凶器攻擊吳女，不但侵害財產權，還威脅她的人身安全，具高度危險性，考量相關情狀後，判定桃院判他3年10月合理，日前駁回張的上訴，仍可上訴。

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