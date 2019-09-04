回鍋畜產總座 姚量議：開發自有產品增營收

2019-09-04 21:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市畜產公司今上午通過前總經理姚量議人事案，姚量議順利回鍋，他受訪坦言，目前土雞消費遇到瓶頸，國內畜產品受到國際低價壓力，他打算開發自有產品，增加營收，產品以個人化需求作為考量，接下來他將會針對行銷面、新交易模式等做規劃。

畜產公司今上午10時30分在台北美之宴會舘開臨時董事會，公司共有11位董事，分別為市府5席、農會4席、肉品股東1席、家禽股東1席，今含董事長葉文忠共有9位董事出席，會議中以共識的方式通過人事。

葉文忠受訪表示，雞隻產地受非洲豬瘟預期心理而增產，但台灣防範豬瘟做得好，市場需求並未明顯增加，雞價因此下跌，公司收入減少，需借重專業人才，姚量議自卸任後就擔任畜產公司顧問，過去也擔任過總經理，且他在此領域有專業，因此才會提名他任總經理。

姚量議受訪坦言，目前土雞消費遇到瓶頸，打算開發自有產品，增加營收，產品以個人化需求作為考量，現代人少要料理，就可做即時熟食品，先試著先從農會、超市的系統開始。

今年台北市長柯文哲到中南部趴趴走，姚量議都跟隨在旁，被認為是「輔選大將」，如今回鍋當總經理，遭質疑酬庸。姚表示，酬庸的定義應是質疑專業度，大家怎麼看他不在意，但他家一直以來就是養雞場，成長都是和土雞在一起，對土雞的熱情也不用多說，「是不是酬庸讓大家判斷，但我就是為這份產業、土雞、國產禽肉努力。」

姚量議在上任前曾和柯說過他的經營方向，內容主要是行銷面、新交易模式、國內畜產品受到國際低價壓力等，姚量議主張，台北在台灣消費力大，市府在辦活動時，可與畜產公司合作，讓更多人知道台灣畜產品質好，像是可舉辦世界炸雞啤酒節，炸雞都使用國產雞，藉此增加曝光與需求。

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