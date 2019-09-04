黃之鋒籲訂難民法 政院：目前無港人申請政治庇護

2019-09-04 17:02

〔記者李欣芳／台北報導〕香港反送中運動持續，香港眾志秘書長黃之鋒呼籲台灣訂「難民法」，國民黨立院黨團也呼籲政院提出「難民法」版本，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪表示，到目前為止，沒有港人來台尋求政治庇護，難民法已經在立法院完成一讀審查，行政院必須尊重立法院審議。

Kolas表示，我們的立場是，依據台灣現有的法律，包括兩岸人民關係條例、港澳關係條例以及「港澳人民來台居留停留許可辦法」，這三個法律已經足以讓我們可以面對任何遭到政治壓迫而來台尋求協助的港人，按現有許可辦法，是依個案的狀況來處理，且每個個案須經政院認定是否給予政治護，或者以什麼方式提供協助。

Kolas表示，難民法已經在立法院完成一讀審查，且一讀審查會時沒有保留條文，直接出委員會，由於當時政院的版本也一起審查，大家不能把沒有通過難民法，視為政府冷漠、不處理，以通過難民法與否來評論支持香港民主運動，這不可混為一談。

Kolas說，難民法在本屆立院第一會期審查時，當時並沒有發生香港的反送中運動，情境不同，當時討論的是無國籍之人如圖博人。台灣對香港民主運動的關注，從來沒有停止過，台灣也從來不曾介入香港民主運動，但我們高度關注並且掌握香港最新的動態。

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