「特戰部隊」對決蔣萬安 吳怡農：我會成為讓他尊敬的對手

2019-09-04 16:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過六個艱困區域選區立委徵召提名，其中徵召新系大老吳乃仁侄子吳怡農參選台北市第三選區（中山、松山）立委，對決現任國民黨立委蔣萬安，「雙帥對決」備受外界關注。吳怡農於提名記者會上表示，蔣萬安是他尊敬的對手，但是特戰部隊有一個精神就是「勇猛頑強」，他會成為讓蔣萬安也尊敬的對手。

中執會今通過區域立委徵召提名，包括台北市第三選區（中山、松山）徵召吳怡農，第六選區（大安）徵召新人、律師謝佩芬；新竹縣第二選區徵召去年代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方；苗栗第二選區徵召前頭份鎮長徐定楨；台中市第五選區（北屯區、北區）徵召交大生醫工程系助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問，金門縣則不提名。

吳怡農表示，他相信華爾街不缺一個吳怡農，但台灣需要更多投資家園的人，他選擇離開金融業舒適圈，現在選擇加入非常困難的選戰，無論是哪個選擇，他都是會義無反顧為台灣努力的人，為台灣盡一份心力。他過去累積很多政策經驗，但政治場域仍是新人，感謝民進黨給他這個機會。

吳怡農說，他正式參選後，將展開請拜會之旅，很多民進黨和非民進黨前輩為國家努力付出及基層經營，他會一一向前輩學習；他將與相同理念的團體合作，面對中國無恐不入的壓力，台灣走到經濟轉型的關鍵時刻，必須匯集所有挺台灣的力量。

吳怡農表示，蔣萬安是他尊敬的對手，但是特戰有一個精神就是「勇猛頑強」，他會成為讓蔣萬安也尊敬的對手。希望他們之間的競爭為松山、北松山未來發展創造正向辯論，他更期待和選民在花博公園運動、做伏地挺身，在富錦街喝杯咖啡，聽聽大家對松山、北松山的記憶和未來的想法，他也會向大家證明他是最好的選擇。

李問表示，馬祖對民進黨是非常艱困選區，蔡總統2016年大選在馬祖得票率是16％，他參選代表民進黨不放棄爭取任何一位選民支持，不放棄保護每一個國民安全和生計，他身為台灣年輕人，也希望有機會全心為馬祖服務。莊競程表示，他相信這場選舉不是他個人選舉，而是台灣一同守護自由民主的選舉。台中北北屯長期被視為民進黨艱困選區，他一定全力以赴，翻轉北北屯。

徐定楨表示，苗栗是非常艱困的選區，但看到其他年輕朋友都願意在最艱困選區參選，甚至到馬祖參選，他非常敬佩，他也沒有選擇戰場的權力。希望大家這次票投民進黨，如果票投國民黨，台灣就會變香港。

鄭朝方表示，他落選新竹縣長後，仍深蹲基層，昨天提名小組仍希望他承擔，他認為這是非常沈重的臨為受命。在艱困選區一定要有不怕輸、不認輸的精神。在深蹲後的他會一起承擔，與所有朋友往前衝，也感謝羅文嘉和黨主席卓榮泰千呼萬喚，以及立院民進黨團總召柯建銘把地方的聲音帶到中央，讓大家知道新竹縣的艱困。

謝佩芬說，她過去進入國安會工作，在外交和國安的耕耘，她希望貢獻自己一己之力，讓台灣走向國際，讓世界看見台灣。感謝民進黨的信任和託付，徵召她這個全新的新人，民進黨徵召的不是謝佩芬這個人，而是台灣新一代的服務世代，這也代表民進黨的包容，為台灣的未來對新的服務世代敞開大門。

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