羅文嘉：9/18前 73區域立委選區全數定位

2019-09-04 16:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，黨部提名作業的「期限」是9月18日之前，要將73個區域立委選區全部就定位，不分區立委提名委員會則預計10月成立。至於9月18日前是否可能再與時力協調區域立委人選，羅文嘉說，會盡量協調，但也不能因為協調停止前進的腳步。

羅文嘉說，每個黨都有自己腳步和目標，在能整合部分盡量整合，若不能整合，也不可能拿刀、拿槍架在別人脖子。要會面隨時都可以會面，會面很容易，但難的不是會不會面，而是談的內容能否談出盡量有共識，這才是難的部分。

羅文嘉說，兩黨主席上次會面也談了關心哪些議題，但選舉還是要談選區。重點不是會不會面，而是有沒有要談的內容。要談的內容就是每個選區內容，若是不談、無法談、那還是談不出結果。

由於民進黨中執會今通過徵召律師謝佩芬參選台北市第六選區（大安區）立委，而2016年民進黨在該區曾與台大教授范雲合作，羅文嘉表示，民進黨這次在台北市狀況，就是現任尊重，其他選區採取自己提名，這個策略也會告訴現任之外其他友黨，他們有把這樣的理念讓范雲知道，讓她知道今年和上一屆策略不同。

針對民進黨尚未提名的5個區域立委選區，民進黨中執會今通過授權中常會全權處理，羅文嘉說，黨部提名作業的「期限」是9月18日之前，要將73個選區全部就定位，因為9月28日就是黨慶，這10天總是要準備。

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