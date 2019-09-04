「討厭外省人」惹議 柯文哲2014「名言」打臉自己

2019-09-04 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲2014年台北市長選舉時，在市長辯論會上對當時參選人連勝文說出的一席話，「我說過我是墨綠，當時是為了向這個社會證明你的槍傷是真的」；柯文哲昨（3日）晚接受廣播節目專訪時提及「討厭外省人」，引發爭議。對此，時代力量前發言人吳崢引述柯文哲當初的話，打臉表示「這是不是為了政治利益撕裂社會」？

柯文哲昨晚受訪時說「小時候家族間很討厭外省人」、「自己是綠營」等說法，他更說：「我還是綠營的啊，我們覺得底色沒有改變啊，你要知道我們228家屬，我們小時候那種講話，比方說我就很討厭外省人，那種家屬的在言談之間，那還是綠底的啊。」

柯文哲提及「討厭外省人」的言論被媒體報導後掀起爭議。對此，吳崢表示，當年柯文哲台北市長辯論會上曾對連勝文說，「我說過我是墨綠，當時是為了向這個社會證明你的槍傷是真的」、「我這樣講是為了台灣社會的和諧。可是你今天在講我是墨綠的時候，你是在撕裂這個社會，謀的是你個人的政治利益」。

吳崢指出，當初柯文哲這席話被大家推爆，結果今天，柯文哲為了強調他是綠的，特別拿「討厭外省人」來佐證，「這是不是為了政治利益撕裂社會」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法