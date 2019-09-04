吳敦義：蔡英文才是「最大的中共代理人」

2019-09-04 16:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開中常會，針對綠營擬推動中共代理人法，成為會中重大議題討論焦點，根據黨副發言人黃心華會後轉述指出，吳敦義在回應這項議題時抨擊蔡英文總統才是「最大的中共代理人」。

據指出，會中有中常委關切中共代理人法的立法，將讓民眾會有不知不覺中被人構陷的恐懼感，吳敦義則在大家發言後回應表示，如果要說中共代理人，蔡英文才是「最大的中共代理人」，因為蔡英文搞台獨，會讓中共有藉口軍事犯台，導致台灣被侵略。

此外，針對部分國民黨中常委連署提案指出，近期台灣就業市場無薪假人數屢創新高，還出現大量裁員潮，影響勞工生計，並抨擊蔡政府拿不出有效的經濟振興方案，建請立法院國民黨團提出相關法案，以協助產業發展。

吳敦義在裁示時則表示，在當前中美貿易大戰情勢下，台灣中小企業及進出口廠商接單狀況遭受嚴重影響，放無薪假、被裁員人數不斷增加，蔡政府卻拿不出有效的對策，幫助中小企業。

吳敦義還說，蔡英文總統只會跑選舉行程，用美化的數據欺騙國人，其實國人的感受才是最真實的，如何營造中小企業穩定發展條件，也才是真正的重點，拼經濟正是國民黨的強項，他要求立院黨團提出相關法案修法，並爭取人民的支持與信任。

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