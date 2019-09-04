柯文哲自稱「綠營」卓榮泰：我們承擔不起

2019-09-04 16:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕對台北市長柯文哲昨接受廣播節目專訪，稱自己還是綠營，底色沒有改變，並說因出身228家族「討厭外省人」等語，民進黨主席卓榮泰今於臉書發文批柯，説「討厭外省人」的人，請不要自稱是「綠營」的，我們承擔不起！

卓榮泰表示，説「討厭外省人」的人，請不要自稱是「綠營」的，我們承擔不起。

柯文哲今受訪時被問到現在心境還是討厭外省人，柯文哲說「沒有」，他是228家族，他們小時候家族的氛圍就是很不喜歡外省人，他是在講上一代的故事。

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