吳敦義籲港府找出溝通管道 讓爭議和平落幕

2019-09-04 14:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對香港反送中愈演愈烈，國民黨主席吳敦義今天下午主持中常會前發表談話表示，希望港府與中國大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，尋求共識，讓爭議和平落幕，在吳敦義說完話後，全體中常委以掌聲通過這項對外聲明。

吳敦義表示，近期香港抗爭運動愈演愈烈，情勢日趨緊張，已經嚴重影響香港穩定與發展，國民黨相當關注香港情勢，不樂見抗爭的情況不可收拾，他並強調，香港是有法治基礎的社會，希望即使各方立場看法有所不同，仍應理性溝通，代替暴力相向，才是化解歧視見之道。

吳敦義說，國民黨不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，希望港府加強對話，體恤民眾心中疑慮以及了解民眾需求，重視民主精神以及保障人權的普世價值，才不會造成社會更嚴重對立。

吳敦義指出，相信所有愛護香港的居民，都希望早日安定，不要再爆發衝突，希望港府與大陸當局以互相理解心情，盡速建立與抗爭者的溝通管道，找出對話破口，尋求共識，讓爭議和平落幕，早日恢復安定秩序，才有助香港金融市場與觀光旅遊發展。

最後他強調，中華民國是主權獨立國家，有國旗、國號、國軍與國防，與香港完全不同，不能相提併論，國民黨堅絕反對「一國兩制」及台灣獨立，堅守「一中各表的九二共識」，這是兩岸維持和平穩定發展的定海神針，這也是國民黨一貫不變的堅定立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法