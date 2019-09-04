黃瀞瑩在市府拍民眾黨宣傳片 鍾沛君批柯文哲公器黨用

2019-09-04 15:12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員鍾沛君指出，台北市長柯文哲9月1日，於台北市長官方Line@帳號發布台灣民眾黨黨徽徵選訊息與宣傳影片，以市府顧問室作為影片拍攝地點、並由台北市政府副發言人黃瀞瑩擔綱演出，影片內容與市政宣導毫無關連，完全為台灣民眾黨之宣傳內容；質疑黨政市政不分，柯文哲公器黨用還要多少？

對此，柯文哲社群幕僚柯昱安回應，柯文哲的Line@平台為柯個人出資，且委外經營，並非公務資源，想貼什麼內容都是柯個人自由，請議員不要刻意誤導。

不過，鍾沛君指出，柯文哲和黃瀞瑩拍攝民眾黨宣傳影片，並以市府顧問室為拍攝地點，並逕行利用台北市長官方line@作為傳播管道，是否有濫用市府資源從事政黨活動之狀況，並有行政濫權之情事？影片拍攝過程所使用之場地、器材、道具、人力等資源，是否均無公務資源之不當利用或運用公務預算之情事？

她質疑，柯文哲自創黨以來，利用市府資源經營黨務已非第一次，8月1日柯召開記者會，宣布籌組台灣民眾黨事宜，地點就在台北市政府大樓11樓的吳三連廳，且由北市府副發言人黃瀞瑩擔任主持人。

她指出，而根據「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明」，第五項「使用限制」的第一條就明文規定：「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動」；且「公務人員行政中立法」第9條第1款明定，禁止動用行政資源作為政黨之宣傳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法