北市聯開宅1人租28戶 高嘉瑜爆轉租賺暴利

2019-09-04 14:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市社會住宅中籤率極低，台北市議員高嘉瑜今開記者會爆料，台北市政府管轄的另一批捷運聯合開發宅卻出現怪現象，竟有人可租28戶，且每戶租金比民間租屋網價格還低約7000元，質疑用政府資源當包租公轉租謀取暴利，且狀況不只一樁，這讓排隊等社宅的年輕人情何以堪？難道房東想要賺錢，捷運局就同意轉租？

捷運局副主任邱靖棠回應，聯開宅都是毛胚屋，由承租人自行裝修，房客也可依「民法」443條規定依法分租或轉租，目前聯開宅契約規定，如承租成要轉租，需經捷運局同意，同意條件是會不會影響北市府產權，且經過公證；但對於28戶都經過市府同意轉租？邱則語塞說，有一部分有提出，28戶可能不是每一戶都有。

至於聯開宅低租金問題，邱靖棠坦言，是去年10月台北市長柯文哲市長室會議做成的政策性指示，增加承租9.5年的租金優惠方案，是為了解決聯開宅閒置問題，鼓勵長租。他說，至於標租對象、戶數，目前法令未限制，由市場競價機制標金高者得標。

但高嘉瑜批，這不是賤租什麼才是賤租？她舉例，民間租屋網上小碧潭站聯開宅18.3坪每個月租金2萬元，平均每坪月租1000餘元，而捷運局釋出的小碧潭18.33住宅月租1萬3643元、平均每坪744元，遠低於市場行情，若房客向捷運局承租後，再當包租公轉租，依不同地段形同一個月可以多賺7000元至1萬元。

高嘉瑜發現，有位周姓聯開宅承租人，租了辛亥站10戶住宅及蘆洲站18戶，另一位高姓民眾也租了小碧潭站20戶，還有陳姓民眾租了小碧潭21戶一般事務所；承租方式極為不合理，懷疑這些人當包租公謀取暴利轉租，捷運局到底有沒有稽查盡到管理責任？而這些一般事務所沒有違規做住宅使用嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法