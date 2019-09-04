會見國民黨人士爭取支持？ 黃之鋒：還在安排

2019-09-04 11:43

〔記者郭安家／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副祕書長岑敖暉，今上午拜訪時代力量台北市議會黨團，希望更多人支持香港10月1日前的抗議活動。由於此行已與民進黨、時力交流，對於是否與國民黨人士見面？黃之鋒透露，國民黨的行程還在安排，希望這次交流不是跟特定一個黨派，而是跨越黨派。

至於台北市長柯文哲昨於廣播專訪被問及是否願意見黃之鋒？柯說，當自己是急診室醫生，看誰都不忌諱。黃之鋒對此則回應，今天到台北市議會跟議員交流，是對方直接請他們，其實柯文哲沒特別邀請他們，所以行程有不同安排，最關鍵不是誰跟誰見面，是不同的市長、總統參選人對香港抗爭立場有什麼態度，這比黃之鋒見誰不見誰更關鍵。

記者疑問是否郭台銘陣營是否有接觸？黃之鋒則重申，最關鍵不是誰跟他們見面、聯繫，就像這些時力議員之前在太陽花、雨傘運動時，私底下已經認識，而昨天與民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆會面，這次公務行程其實是見老朋友，畢竟他過去已去過羅經營的水牛書店演講。

黃之鋒表示，今上午到議會時力黨團，是分享香港抗爭情況，今年6月各界以為抗議活動只會延續1、2個月，現在研判至少會到10月1日中華人民共和國國慶，10月1日前的週末，世界不同地都有支持香港的抗議活動，希望不同朋友可以支持香港繼續爭取民主選舉。

媒體追問台灣正值選舉，未來會幫「老朋友」站台？黃之鋒表示，他們沒有這計畫、這想法，香港政治人物最關心還是台灣跨黨派可以支持他們。

被中國官媒環球時報批評「新生代漢奸」，黃之鋒幽默回應，「我從中學生就被罵漢奸到現在已經7年，已經不是新生代，我老了。」

黃之鋒等人上午拜訪時代力量台北市議會黨團，包括時力黨團總召黃郁芬、議員林穎孟、林亮君及時力雲林縣議員廖郁賢、時力台北市第7選區立委參選人陳雨凡、時力台北黨團科技長蕭新晟等人。

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