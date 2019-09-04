長榮今包機開航台北－峴港 12/21改定期每日1班

2019-09-04 11:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今日起開航台北－越南峴港航線，以每5天飛1班模式提供包機服務，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售；今年12月21日起，改為每日一班定期航班方式營運，即日起接受旅客訂位。另外，台北－河內航線預定於10月7日起，由每天1班增為2班。

長榮航空台北－峴港航線以空中巴士A321-200機型執行飛航任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙。12月21日起營運的定期航班，台北起飛的BR383航班，週一、二、三、五、日是上午9點45分起飛，11點40分抵達；週四、六是上午9點55分起飛，同樣11點40分抵達。峴港起飛的BR384航班，均為下午2點10分起飛，五、日晚間6點5分抵達，其餘5天均是下午5點55分抵達。

長榮航空表示，越南為東協10國當中經濟成長最為快速的國家，市場潛力可期，目前台北－胡志明航線每天飛航3班（部分航班與立榮航空共掛班號）、台北－河內航線每天1班，並預定自10月7日起增為每天2班。12月21日台北-峴港改為每天1班的定期航線後，屆時每週台北飛航越南航班將達42班。

長榮航空指出，台北－峴港航線開闢後，北越、中越、南越均有航點，越南市場的布局將更加完善，密集的航班可滿足往返台灣及越南的旅客，搭配長榮航空既有每週80餘班的台北－北美航班，相信有利吸引北美旅客經台北轉機前往越南。

此外，搭配歐洲直飛航線，台北－巴黎、台北－維也納，及明年2月即將開航的台北－米蘭航線，長榮航空有信心逐步增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

為慶賀台北－峴港開航，長榮航空表示，12月21日改為定期航班後，特別推出開航前7天特惠價，官網購買來回機票最低6888元起（未稅）；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬4900元起（含稅）。

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