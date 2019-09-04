14年挪用客戶存款1.1億 華南銀「土地婆」被訴

2019-09-04 11:19

〔記者錢利忠／台北報導〕先後於華南銀行萬華及新生分行擔任理財專員的襄理張秀米（已調回總行配合調查），涉嫌濫用客戶的信任，勾結外鬼填寫提款單，14年來挪用10多名大戶客戶存款約1.1億元，全數流向丈夫翁明鈞所開設的豐茂國際公司，台北地檢署今依違反銀行法之特別背信等罪起訴張秀米、翁明鈞；未經手公司資金的小叔余明滄則獲不起訴，在押的2人將移審台北地院。

深耕客戶多年被同事稱為「土地婆」的張秀米，涉嫌自2005年開始，濫用客戶對她的信任，以推薦客戶投資為由，替客戶偽填取款條，挪用客戶存款投資小叔擔任登記負責人、丈夫擔任董事的豐茂國際，直到今年4月底，華南銀內部查帳時才曝光其劣行。

檢方於今年5月8日傳喚張秀米、張夫翁明鈞及小叔余明滄等3人到案後，依業務侵占、銀行法特別背信等罪，諭令張秀米500萬元交保，翁、余各200萬元交保，但3人覓保無著改遭聲押，最後僅張秀米、翁明鈞遭裁定羈押，余明滄則被限制出境、出海及住居後請回。

檢方獲報，張秀米涉嫌從2005年開始至今，利用接觸多名大戶的機會，勾結丈夫等親友，以填寫提款單或借貸等方式，侵吞10多名大戶的存款，受害存戶損失數百萬元至上千萬元不等，不法所得都流向豐茂國際，張秀米則出任該公司監察人。張秀米庭訊時承認因丈夫公司周轉不靈，長期出現資金缺口，她才挪用客戶存款，但有回補部分資金。

檢方調查，張秀米直接將不法款項從客戶的帳號轉匯至豐茂國際，每筆匯款都被留下單據紀錄，因此成為鐵證。

張秀米勤於接觸並深耕客戶多年，認識不少萬華區的大戶；她原負責存放款業務，於2003年轉任理專，憑著聊天及勤勞拜訪客戶，短時間內累積出豐厚的人脈，她還時常與大戶們分享國際金融動態，深獲大戶信任。

華銀於案發後表示，華銀是在今年4月25日進行客戶關懷行動中，提醒客戶主動對帳、了解資產時，客戶發現異常檢舉，華銀隨即在4月26日展開內部調查，同時通報金管會、移送檢調。華銀表示，已對張女提出法律上追訴程序，客戶權益受損部分，若未來調查歸責於銀行部分，華銀絕對會負起完全責任。

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