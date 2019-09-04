警察合作論壇登場 蔡英文︰對國際貢獻台灣力量

2019-09-04 11:12

〔記者 邱俊福／台北報導〕警政署承辦的「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」今天登場，邀請國際警察首長協會（IACP）會長及多國警政首長專程來台擔任嘉賓外，計有美國、加拿大、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、澳洲、南非等32國117名外賓與會。總統蔡英文致詞強調，台灣不只要全力強化社會安全網，也要非常積極的對國際貢獻我們的力量，協助打造嚴密的國際安全網。

這場研討會由內政部、外交部、大陸委員會、法務部、財政部關務署及海洋委員會海巡署等六大部會共同主辦，警政署承辦，今、明兩天在台北萬豪酒店舉行，希望能吸收國外執法單位有關毒品犯罪國際趨勢及防制策略外，同時也分享我國查緝跨境毒品犯罪的作為與經驗。

警政署表示，現場除邀請國外警察首長、多國外賓，國內來賓則有駐華使節代表與內政、外交、法務、關務、海巡、警政、警大、中正大學等政府及學術部門的專家學者參與研討，共約350餘人，是我國政府繼去年成功辦理打詐國際研討會後，再度以打擊跨境毒品犯罪為主題，展現我國與世界各國合作打擊毒品犯罪的決心與力度。

研討會分由偵查、司法及國際合作等3個面向，以5個主題進行專題探討：一、偵查方面針對「毒品犯罪趨勢及挑戰」、「毒品犯罪偵查策略」及「打擊跨境犯罪之新興國際合作模式」等專題討論。二、司法方面強調「共同打擊跨境犯罪與司法互助」功能，並深入探討跨國防制策略等議題。三、國際合作方面就「國際執法組織合作打擊跨境犯罪之挑戰及機會」進行交流。

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