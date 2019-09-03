300萬遺落高鐵遭疑政治獻金 陳明文兒出示報價單澄清

2019-09-03 22:46

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委陳明文在高鐵遺落300萬元現金，案件爆發後，兒子陳政廷出面替父親說明，強調這是父親要給他到菲律賓開店的創業基金。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書質疑，並標注「絕對不是政治獻金」、「你信嗎？我是不信啦」等語。陳政廷則出示辦公室的報價單，表示「還在那邊政治獻金…」。

台灣高鐵北上列車今天拾獲一只未上鎖的行李箱，經高鐵人員清查，發現裡面竟有現金300萬元，高鐵追查後發現，失主竟是立委陳明文，其子陳政廷指出，因他想延續母親「舞茶」品牌，打算至菲律賓開珍珠奶茶店，這筆錢是父親要給他創業用的，但不小心遺忘在車廂上，他已全數領回。

對此，徐巧芯在臉書發文說，「視金錢如糞土」這句話，講的大概就是陳明文這樣的人？有消息說是要給兒子去菲律賓投資珍珠奶茶，這種說法還第一次聽到，「真的太有創意了！」去菲律賓投資為何不換成美金、披索，或者用匯款的方式處理，還比較不容易搞丟，「我想大概永遠是個羅生門了」。

徐巧芯另指出，一年超過220萬元贈與要繳稅，「請國稅局查查陳明文給兒子的錢有沒有繳？」並標注「絕對不是政治獻金」、「你信嗎？我是不信啦」等語。

面對質疑，陳政廷出示辦公室的報價單及相關對話紀錄澄清，強調這筆錢真的是用於創業，說「還在那邊政治獻金…」。

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