預測2020選情 柯文哲：所有小黨支持「這個人」

2019-09-03 20:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選態勢詭譎，「郭柯王」3人自兩週前在823紀念公園合體後就再無動靜，一度攀高的支持度也開始下滑，台北市長柯文哲今晚接受廣播節目《POP大國民》專訪時坦言，「老實講，我很久沒跟他們聯絡了」，但在823結束後，自己還有遇到郭台銘一次，當時有告訴對方要選就努力去選，他就是表達支持。

柯文哲強調，自己對合作是完全沒有問題，但這就像要把3個人要放進一個新的容器，每個人都要削掉一些，他個人比較簡單，重點是大家一定要無私，如果每個人都說「我的不能少掉，那一定塞不進去」。

主持人蔡詩萍追問，「感覺起來郭柯沒什麼合的可能？」柯文哲則說，「有啦，還是可以」，自己就跟郭台銘說，「你要配合要幫忙什麼我就幫忙」。

對於2020選情，柯文哲預測，最後的形勢應該是親民黨、民眾黨，不同政黨都支持這個人（第三勢力候選人），萬一只有兩大黨的候選人，那一大堆各式各樣小黨要支持誰？至於王金平已備妥28萬份連署書，柯文哲也猜不會有這問題，「畢竟三腳督還有空間，但四腳督就沒有（勝選）空間」，除非這個人純粹為了理念而選，這個就是大家坐下來談，所以猜還是郭台銘選，但要怎麼協調，也許郭跟王就要談談。

至於他自己的部份，柯文哲說，自己還是想做完8年任期，坦言現在選能量還不夠強，但4年後能量一定會比現在強，畢竟還是很認真在改變台灣政治文化。

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