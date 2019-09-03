高鐵上撿到300萬現鈔 失主是立委陳明文

2019-09-03 18:01

首次上稿 17:26

更新時間 18:01

陳明文兒子陳政廷：爸爸要讓我創業用

〔記者謝君臨、鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵北上列車今拾獲一只未上鎖的登機行李箱，經高鐵人員清查，發現裡面竟裝了300萬元現鈔，追查發現，失主竟是民進黨立委陳明文。記者求證，據陳明文辦公室轉述陳明文兒子陳政廷的說法，表示「這筆錢是爸爸要給他帶去菲律賓開珍奶店用的，但不小心忘在車箱上，他已經領回」。

有媒體報導，陳明文派人領回登機箱時，對於高鐵報案一事大發雷霆；對此，陳政廷澄清，從頭到尾都是他跟高鐵聯繫，沒有陳明文生氣一事。

至於陳明文為何會帶著大筆現鈔搭高鐵？陳政廷說，父親之所以會帶現金搭高鐵北上，是因為要拿錢給他，讓他去菲律賓創業開珍奶店。

記者致電陳明文，電話由其助理代接，助理說：「委員現在不在旁邊，晚點若有聯繫上委員，再看他是否針對此事進行回應。」

高鐵低調：旅客遺失物屬個人隱私

對於此事，台灣高鐵公司不願多談，只說旅客之遺失物屬個人隱私，高鐵公司無法對外說明也無法評論，連這只行李箱是在哪發現、誰撿到的，一個字都不肯透露。

至於是否報警？依照高鐵公司旅客遺失物處裡流程，高鐵人員拾獲遺失物後，會進行檢視、建檔及入庫作業，若可查詢遺失人聯絡資料，則會主動聯繫遺失人前來認領；若無法查詢遺失人，即會進行後續建檔與入庫保管等待人員認領，所以高鐵公司拾獲遺失物，依照SOP是不需要報警處裡。

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