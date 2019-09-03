新二代樹下苦讀考上第一志願 移民署將協助母女倆返越探親

2019-09-03 17:42

〔記者王冠仁／台北報導〕嘉義縣鹿草鄉15歲黃姓少女與父母、妹妹，一家四口住在4坪大鐵度屋，父親多年前過世後，家中經濟狀況惡化，連書桌也買不起，她只能拿著折疊桌在屋外樹下唸書，仍考上第一志願嘉義女中，傳為佳話。移民署發現黃小妹是新二代，將協助她申請「海外培力計畫」，未來可與10年沒返回越南故鄉的母親一起到越南體驗多元文化。

移民署指出，黃姓少女的母親阮春梅，16年前自越南嫁來台灣，與丈夫住在嘉義縣鹿草鄉的台糖宿舍內，空間狹小，只有4坪多，阮女與丈夫先後生下2女，生活空間更加擁擠。

阮女11年前取得我國身分證後不久，丈夫就過世，她四處工作，努力拉拔2個女兒長大，但經濟狀況拮据，無法購買書桌，黃姓少女只能拿一張小型摺疊桌當書桌用，更因家裡空間不大，只好將摺疊桌搬去樹下。

黃姓少女奮發向上、樹下苦讀，今年考取第一志願嘉義女中，在鄉里間蔚為佳話。消息一出，社會各界紛紛伸出援手，阮女接受媒體訪問時，也順勢說出她已10年未回去越南，十分思念故鄉與親人。

移民署檢視相關資料後，發現黃姓少女並未申請相關培力計畫，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站將派人協助蔚為佳話申請「海外培力計畫」，她未來將可與母親一起返回越南探視、體驗多元文化。

此外，移民署也有設立「新住民及其子女培力與獎助學金」，移民署人員將協助黃爭取獎勵，提供她必要協助。

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