交屋3年KTV、健身房全「蒸發」 建商冷回：你去告

2019-09-03 22:36

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市陳姓男子102年向住商不動產買了萬華區康定路一棟，由興富發公司所建社區大樓中的預售屋，購買時廣告DM註明有KTV、健身房、遊戲間等豪華設施，105年交屋，近日卻因這些公設都是「二次施工」，被勒令拆除，陳男去找興富發抗議，卻被冷冷回了一句「你去告」，就被掛電話；本報向興富發公司求證，目前則尚未得到回應。

陳男向本報投訴，他買這棟預售屋時，是以一坪60多萬的價格購買，買了16坪，花了1000多萬，買屋時認為這棟社區大樓鄰近西門町，生活機能優異，交通也方便，加上有完善的公共設施，所以才狠下心購買，105年交屋後，對房子的公設也非常滿意，還一度PO臉書開心向朋友分享大樓內的健身房等設施。

沒有想到，近日原本在地下一樓的健身房因為被檢舉是二次施工，全部拆除，跑步機都被移走，一旁的遊樂設施投籃機等也不見，改畫上白線，變身成停車場，KTV也被檢舉，預計過段時間也要拆除或改建；他不滿地說，當初廣告DM都有這些豪華公設，為了公設才願意購買，買都買了，住進去才知道是二次施工，現在要拆，這不是詐欺消費者嗎？

更讓陳男不爽的是，打電話向興富發公司抗議，興富發公司反應冷淡，只跟他說「你去告」，就掛電話，他氣得檢視合約，居然發現合約中有一張聲明「不得以廣告DM向興富發主張任何權利」的合約書，當初是由陳男老婆簽字，陳男質疑在合約裡面有這種合約書，難道沒有違法嗎？這難道不是一種惡質的銷售手段嗎？

陳男表示，他詢問消保官後，消保官建議他直接打官司，他將會與律師研議，考慮在近日內提出告訴。

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