國泰醫院麻疹群聚感染 再增1女醫師中鏢

2019-09-03 15:52

〔記者林惠琴／台北報導〕日前國內北部1名30餘歲男性在越南感染麻疹後回台，先後傳染給家人、同班機旅客與國泰醫院5名醫護人員，1人傳染給8人，衛福部疾管署今日再公布出現首例次波感染，為國泰醫院20多歲急診女醫師，是先前確診醫護人員在急診工作的接觸者。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名女性是在追蹤國泰醫院2209位醫護人員時，發現出現麻疹疑似症狀的個案，先是8月29日有輕微發燒及上半身出疹，由醫院感控單位安排就醫採檢後居家隔離，並於今日確診，是此群聚感染事件次波感染首例。

羅一鈞指出，該起群聚感染事件至今累計10名確診個案，其中6人是國泰醫院醫護人員，但從事件發生以來，院方提供員工免費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），已有1208人接種，也尚無其他人出現疑似症狀，估計疫情獲得控制。

根據疾管署資料顯示，目前該起群聚感染事件尚有361名接觸者仍在監測中，將監測至9月20日，另今日公布新增的女性患者在可傳染期間有公共場所活動史，包含8月25日晚上7點半、29日早上7點半搭乘台北捷運忠孝敦化前往海山，以及8月28日、29日下午7點從海山至忠孝敦化，若曾於相關時段出入相關場所的民眾，要記得自主健康管理18天，

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，我國今年累計123例麻疹，其中76例為國內感染、47例為境外移入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法