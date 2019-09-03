郭董找小英辯產業結構 蘇揆：他承諾投資台灣還沒兌現

2019-09-03 16:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕傳出有意參選2020總統的前鴻海董事長郭台銘昨日下戰帖，要邀總統蔡英文辯論台灣未來及產業結構，並批政府不應忽略產業轉型。對此，行政院長蘇貞昌今日受訪表示，郭董承諾投資台灣到現在還沒兌現，郭董投資中國那麼多，希望也能多投資台灣，才是愛台灣的表現。

蘇揆指出，大家知道去年台灣出口創歷史新高，今年雖受美中貿易戰影響，但出口成績還是非常好，政府改善投資環境，台商紛紛回國，現在已經超過5千6百億元。

蘇揆提及，過去國民黨常說「台商用腳投票」，台商回流就是最好證明，台商都一直回來。

蘇揆呼籲，「倒是承諾投資台灣的郭台銘先生，到現在還沒有兌現承諾，都已經9月了，郭董事長投資中國那麼多，希望也能多投資台灣，才是最好愛台灣的表現。」

針對郭台銘拋出「去中央化」，希望中央政府不要管那麼多，要稅收還給地方政府；蘇揆回應，郭董一方面要中央做很多事，一方面又要講相反矛盾的話，可以知道郭董對政府機關並不了解。

蘇揆形容，總公司要處理情況，並不是任由分公司去處理，現在看到中央地方合作無間，讓投資台灣環境變好，台灣各方面都進步也被世界肯定，連外資都加碼投資，希望大家不分中央地方一起合作，不要選舉到了才外行人講外行話。

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