才捲入徐乃麟豪宅詐賭風暴...董子綺另涉詐「徵信天后」被訴

2019-09-03 15:56

〔記者錢利忠／台北報導〕近來捲入藝人徐乃麟北市內湖豪宅「米蘭苑」詐賭糾紛的董子綺（董Vivi），近來官司不斷，上月底才被士林地院依賭博罪判刑6月，不料，她去年與「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺合作開公司，另涉嫌詐騙公司登記規費10多萬元，此外，她10年前另涉嫌侵占公司合夥人的50萬元資本額，台北地檢署今依詐欺、業務侵占等罪將她起訴。

檢方調查，有「徵信天后」稱號的江梅綺，去年找上董子綺合作，打算經營網路酵素生意，江梅綺請託董子綺辦理公司登記，董子綺卻涉嫌向江梅綺誆稱，要向國稅局、衛生福利部等單位，繳交規費10多萬元，江梅綺不疑有他，便將款項交由董子綺代為處理。

不料，江梅綺後來發現，成立網路公司經營酵素生意，並不需要向國稅局及衛福部繳交規費，為此控告董子綺詐欺；董子綺庭訊時否認詐欺，強調她確實將錢拿去支付規費，但卻提不出相關證明文件。

此外，檢方另查出，董子綺於2009年間，曾受其他合夥人委託開設公司，但她卻侵吞該公司的50萬元資本額，她庭訊時雖否認侵占，辯稱相關款項已全數拿去繳交規費，卻同樣拿不出證明。

關於江梅綺提告一案，檢方曾函詢國稅局、衛福部等機關，確認成立網路公司經營酵素的生意，不需要向此2機關提出申請，也不用繳交規費；另外，董子綺也無法提出10年前挪用合夥人公司資本額繳交規費的文件，認定董子綺分別涉詐欺及業務侵占等罪證明確。

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