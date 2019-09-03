VR體驗吸毒駕駛 北市推科技反毒教育特展

2019-09-03 14:48

〔記者蔡思培／台北報導〕近來台灣毒品問題嚴重，台北市政府為宣導反毒，與中國信託反毒教育基金會、扶輪社3523地區合作推出科技反毒教育特展，透過VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、味覺體驗等方式，讓民眾了解毒品對人的危害。

這次的特展有許多趣味反毒教學，民眾除了可透過VR體驗吸毒後駕駛、夜店的情境，還有科技設備可以模擬出體驗者吸毒10年後的身體變化。展覽還擺出大麻、安非他命等毒品的氣味模擬器，讓民眾也可以透過氣味認識毒品，並在生活中遠離。現場還有藥頭販毒電話亭，讓民眾了解「用了不會上癮」、「免費贈送、吸了保證開心」等販毒話術。

中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞表示，這次的特展有VR、仿真毒品氣味模擬器、大腦MRI解說，希望民眾看展後可以認識毒品、知道毒品危害，並進而遠離。基金會除了辦展，四年來也已在校園宣導、親子活動方面辦了650場宣導活動，過去還曾在國軍進行反毒工作。

台北市長柯文哲在致詞時表示，吸毒者應該被當成病人，而非是犯人處理。他過去也拜託台北市地檢署成立毒品專案，現在北市地檢處、刑警大隊專案小組、市府的毒品專案防治小組就是北市防毒的鐵三角。目前台北市第一次吸毒年齡為15歲上下（國三），柯直言，如果高中才辦理防毒計畫已太晚，防毒教育國中就應該開始。他也提到，現在新式毒品相當多，有的更結合泡麵、口香糖、咖啡包，他認為透過VR、AR宣導反毒，會比口頭宣導有效。

台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，現在市面上有很多新興毒品，有時青少年會因為好奇而嘗試，青少年吸毒是一個警訊，防治中心希望發掘出吸毒黑數，做好毒品防制。

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