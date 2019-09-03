卓榮泰再嗆柯：被您「寄生」的上流供給多少養分？

2019-09-03 14:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨於臉書發文，駁斥台北市長柯文哲質疑民進黨編總統大選縣市競選總部經費可怕，反問柯近期趴趴跑的經費從哪來？針對柯今受訪回應「我們這個叫做寄生蟲戰術」，卓榮泰稍早再發文質疑柯：「被您『寄生』的上流，供給多少養分？」

柯文哲日前受訪指出，「去看看民進黨，編那個總統大選每個縣競選總部經費，要不要請他們公佈預算表，那個才可怕」，卓榮泰當晚於臉書發文表示，「您知道民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費嗎？」「我沒編、您沒有看過，為什麼說那個才可怕？您可怕什麼？」他並反問柯，「您最近常常到各縣市趴趴跑，花什麼經費？動什麼組織？向什麼對象募多少經費？這些可不可怕？」

卓榮泰稍早再於臉書發文回應柯，他就是沒編「總統大選每個縣競選總部經費」，還是超愛隨便講講的柯文哲，自己說過的話自己改變，今天的講話又跟昨天不一樣，請柯自己對照清楚，不要一再搬弄話術，今天又扯出「國家機密」、「寄生蟲」是想無限上綱，也想轉移焦點。

卓榮泰再三問柯文哲，「您想像中的國家機密長什麼樣子？被您寄生的上流，供給多少養分？」，「2018.6.30您說過選舉不應只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念」，現在您「不管到什麼地方吃飯都有人請客」，這是您的價值與信念嗎？不會矛盾嗎？

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