網紅「藍阿姨」遭控告抹黑 到案表達想法否認毀謗

2019-09-03 14:23

〔記者邱俊福／台北報導〕網紅「藍阿姨」藍麗珠，因涉嫌製作「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」的內容相關影片，國民黨認為刻意抹黑，向刑事局提告妨礙名譽，藍女今天被約談到案說明，她承認製作影片，但只是單純表達個人想法，並非想毀謗國民黨，希望讓台灣人都覺醒。

國民黨當時接受媒體採訪時，認為該扭曲不實影片在LINE等通訊軟體流傳，內容中「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」根本是汙衊，還呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，「不是選舉而是戰爭」等，涉及煽動暴力、恐嚇內容，充滿惡意，因此憤而提告。

今天藍女在偵訊過後，還掛著「不要孩子受傷，支持香港，捍衛台灣，撤銷和平協議，台灣人站出來」的標語，站在刑事局門口開臉書直播發表聲明。

藍女表示，我只是台灣的平民百姓，任何表達從來跟民進黨或任何政治立場沒有關係，只是以最純粹的意志表達想法，認為我們可能因為國民黨簽訂和平協議，而被中共統治的疑慮與恐懼，也希望有更多人了解，和平協議的簽訂，對台灣人的危害是非常大，不想讓下一代有被中共統治的危機，故所有的表達並非想毀謗國民黨，只想讓台灣人都覺醒。

藍女強調，香港的下場我們已經看得很清楚，才秉持良心站出來，不想活在不敢出聲音的恐懼之中，如果我沉默就不起自己，以及身為人的本分，呼籲台灣同胞，如果愛台灣，就要勇敢的講出來，而偵訊時，過程能公開錄影、錄音的場合完成，就是自由體制的可貴，在中國、香港不可能，我們應該多珍惜。

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