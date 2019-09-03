徐乃麟被爆詐賭、詐欺 今又被爆與女密友董Vivi發生關係

2019-09-03 12:19

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人徐乃麟近來爭議不斷，先是被爆料提供北市內湖豪宅「米蘭苑」給女密友董子綺（董Vivi）開麻將賭場，引來徐乃麟不滿，反控爆料人楊強蓉誹謗，台北地檢署今以告訴人身分傳喚徐乃麟、以被告身分傳喚楊強蓉並安排2人對質；徐乃麟今在偵查庭上大聲批評，指楊強蓉的爆料子虛烏有、莫名其妙；楊強蓉則反咬徐乃麟找黑道勒索她，各說各話。

徐乃麟今庭訊後面對媒體追問，他面帶笑容不願表示意見；對於楊強蓉嗆要反控他誹謗，以及徐乃麟今另被與他一起在中國投資「中弘天下文化交流有限公司」的合夥人曹米芳、李姓女子等人，指控徐乃麟的資金沒到位，控告徐乃麟詐欺一事，徐乃麟都以「謝謝」2字帶過。

今天庭訊後，楊強蓉與她的委任律師再爆料，指徐乃麟今天在偵查庭上，承認確實有與女密友董子綺之間的對話錄音，並稱徐乃麟在錄音中，指自己與董子綺是男女朋友，有發生過關係；徐乃麟雖未否認錄音的存在，但他當庭稱該錄音內容只是「氣話」。

楊強蓉庭訊後表示，因為她向媒體爆料，指董子綺是徐乃麟的女密友，才被徐乃麟控告誹謗，但這些指控都有錄音帶及對話紀錄為證。楊強蓉向在場媒體訴苦表示，徐乃麟叫女友勒索她，威脅要殺她的孩子，她為此把孩子送出國，她的委屈要去跟誰講？已要求檢察官傳喚證人出庭。

另外，徐乃麟另針對楊強蓉的爆料，指董Vivi在外欠債上億元，為還債還盜賣女賭客要價上百萬元的愛馬仕包包，以及市價數十萬元的崑崙名錶，徐乃麟要求董Vivi拿包包跟名錶去跟楊強蓉調現金，並在簡訊上明確地告訴楊強蓉，指包包跟名錶就是保證徐乃麟的支票不會跳票等情節；認為爆料不實的徐乃麟，也為此控告楊強蓉誹謗。

楊強蓉的律師還表示，徐乃麟今天自己在偵查庭上，透露第一次在「米蘭苑」打麻將時，涉嫌詐賭的「強尼」就在場，當天在場者有徐乃麟自己所述實施詐賭的行為人，代表徐乃麟對「米蘭苑」有在詐賭一事早知情。

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