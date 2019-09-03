韓朱配？韓競總：彼此一定堅定合作不計名位

2019-09-03 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕根據週刊報導，面對郭台銘可能參選，韓國瑜陣營已做出整合破局打算，並傳出將轉守為攻、打造勝選3箭，其中第1箭就是「韓朱配」；韓國瑜競選總部今對此指出，韓國瑜和朱立倫間的溝通管道非常暢通，大家都有共識，就是為了在2020年能改變台灣命運，彼此一定堅定合作不計名位，全力為台灣打拚。

週刊指出，韓國瑜勝選3箭，傳出第1支箭就是透過管道、尋求前新北市長朱立倫擔任副手，打造韓朱配，且韓朱已有默契，成形機率高。

第2支箭是韓陣營近日啟動固樁計畫，整合地方派系及組織系統，包括由高雄白派大將、前立委林國正擔任競選總部執行長；台中立委顏寬恒出任中部競選辦公室副執行長，東部將委由花蓮縣長徐榛蔚出任全台第1個地方競選總部主委。

去年替韓打贏市長選戰的「空軍黃金陣容」已在8月底回歸，成為韓勝選第3支箭，除了前高市觀光局長潘恒旭進駐競總，擅長大數據分析、去年由韓國瑜女兒韓冰邀請加入團隊的George也將回歸，負責操盤網路，希望能再度激起韓流。

韓國瑜競選總部今對此指出，韓國瑜和朱立倫間的溝通管道非常暢通，大家都有一個共識，就是為了在2020年、能夠改變台灣的命運，彼此一定會堅定合作、不計名位，全力為台灣打拚。競總強調，團隊會持續調整選戰策略，掌握自己步調。

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