明年度轉型正義預算1.1億 促轉會預算僅編5個月

2019-09-03 11:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進轉型正義、追討不當黨產，行政院促轉會、黨產會兩機關109年度預算總計1.1億餘元。其中，黨產會明年度預算5226萬元，促轉會因應2年任務編組，若未延長須結束，明年度預算僅編列5個月、共6548萬元，相較今年度1.6億元預算大幅下降。

促轉會表示，依促轉條例規定，應於2年內提出完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內的任務總結報告，由行政院長公布，鑑於促轉會成立於2018年5月31日，故依規定僅編列5個月預算。

據促轉會規劃，今年10月底將完成台灣轉型正義資料庫的建置，內容除提供外界查詢台灣戒嚴時期政治受害者，其受審判流程及後續補償情形，也會呈現加害體系及加害者層級，不會只有受害者。

此外，為了不讓轉型正義因機關結束而中止，台灣轉型正義資料庫未來也會移交給承接機關，促轉會特編列一筆38萬元預算，辦理軟硬體設備採購。對於平復司法不公、還原歷史真相等任務的移轉，也將一併在總結報告提出建議。

至於政治受難者團體所關注，過去因觸犯「懲治叛亂條例」或「戡亂時期檢肅匪諜條例」被沒收的財產如何處理的議題，促轉會也委託專家學者進行「威權統治時期沒收財產處理」研究案，未來可望提出具體修法建議。

在追討不當黨產方面，黨產會明年度預算編列5226萬元，比今年度編列預算略減70萬元，並規劃明年3、4月期間，派人至中東歐考察不當黨產清查及轉型正義經驗。

黨產會委員指出，不當黨產條例未設定機關任務結束期限，歐洲民主國家花了10幾年時間清理黨產，黨產會成立3年來已認定國民黨及其附隨組織共688億元不當黨產，因被處分人不服提出行政訴訟，未來還需經釋憲或法律程序，才能將不當黨產收歸國有。

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