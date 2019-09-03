單親媽創紀錄器捐遺愛 親友將接力助幼子圓柔道夢

2019-09-03 09:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕單親的王姓女清潔隊員上月在捷運北投站附近遭違規迴轉轎車撞上腦死，家屬忍痛簽下肝臟等12大項器官器捐，院方認為極可能創下台灣最多器捐紀錄；猝逝的王女生前盡心盡力栽培就讀國一、小六的兩名愛子學柔道，兩子也爭氣，常獲得佳績拚獎金補貼家用，王女母姊、教練與校方都將負起養育責任，完成王女望子成龍的心願。

32歲的王女生性樂觀、開朗，生前離婚十多年，獨力扶養兩名就讀國一、小六幼子，不受貧苦打擊，全力栽培他們參加關渡國小柔道隊，她本身除了在台北市清潔隊的路掃等工作，下班就全心全力參加關渡國小柔道社的隊伍，每場練習、比賽，都可見到她陪伴孩子的身影，對於柔道隊友們，她也灌注愛心協助、陪伴。

新埔國中生教組長王冠文與父親都是柔道教練，父子一路草創關渡國小柔道社，看著猝逝的王女多年來也隨小孩投入柔道社，協助隊務、義務為隊協助後勤、庶務等工作，她的投入教練、家長都看在眼裡，直呼她是柔道社的幕後英雄。

善願愛心協會免費為貧苦王女辦理後事、告別式，知道王女身後留下兩名幼子，教養可能出現問題，發起志工們集資十萬元，將慰問金交給王母，補貼照顧外孫之用，圓他們的柔道夢。

王冠文說，也因王女苦心栽培，長子、次子都曾獲得台北市柔道冠軍，長子更奪得團體組全國第三名，全隊都慣稱她「亮媽」，告別式上，柔道隊家長、隊友們也自製一面「亮媽精神」錦旗，其中寫上「精力善用 自他共榮」標語，讓王女亮媽的精神永存心中。

王母、胞姊說，學柔道就是學習紀律、尊師重道，其實愛女的心願就是讓孩子們健康平安長大，學習柔道也是為讓他們做自己開心的事，親友們都會繼續照顧兩名幼子，希望他們能在柔道場上爭光，完成母親的遺願。

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