曝當兵帥照讚小英、畫願景 吳怡農慶軍人節讓粉絲暴動了

2019-09-02 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前民進黨中執會徵召吳怡農參選台北市第三選區立委，將對決現任立委蔣萬安，吳怡農外型亮眼，學經歷豐富，他今（2）日在臉書曝光軍中帥照慶祝即將來到的軍人節，挺拔的外表讓不少網友暴動了。

吳怡農是中研院社會所兼任研究員吳乃德之子，從傳出被徵召參選立委至今，因亮眼的外型和豐富的學經歷，獲得不少目光，他今天在臉書上發文表示，服兵役對他來說，滿足了對軍事的喜好與想像，也更希望透過這件事，來堅定自己與這塊土地的連結。

吳怡農說，他在美國生活許久，了解美國社會與台灣社會截然不同的觀點，「對軍職的嚮往與尊敬」，但他肯定總統蔡英文上任後「在這方面做了很多努力」。他強調，從軍是光榮的使命，並相信每個軍人都是這樣看自己，也期許整個社會能這樣看待軍人。

吳怡農最後強調，未來若進入國會，如何改善軍中的管理文化、提供更好的教育與訓練，並讓軍人得到更多的尊重，是他最重要的工作。

吳怡農為了慶祝明天來到的軍人節，也PO出自己軍中時期的照片，表達對軍中同袍的想念，並向同袍喊話「謝謝你們保衛台灣！你們是台灣的驕傲！」

不少網友看了相當感動，紛紛留言表示「文武雙全是你？」、「都給你帥就好了，罰你當選立委用力保護台灣！」、「允文允武，怡農最高！」、「身為國軍家屬，覺得真的要加強他們的薪資福利，還有增加一些進修課程！更是要加強國民對國軍的認同啊！」、「帥到我們公司妹妹無法專心上班。」、「怡農帥一波～愛國又優秀，迷倒很多地方小姐啊！」。

吳怡農臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法