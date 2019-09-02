九三軍人節活動明上街 立院周邊交管

2019-09-02 20:32

〔記者王冠仁／台北報導〕「93軍人節向軍人致敬」活動明天將於台北市濟南路立法院旁舉行，警方屆時將在立院周邊進行交管，禁止車輛通行，並將視現場狀況提前或延後管制。

警方說，此次活動將於明天早上8點到晚上10點舉辦，警方交管範圍為濟南路1段【中山南路至鎮江街（均不含）間】東往西方向車道，禁止車輛通行。

中正一分局呼籲，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合減速慢行，並應遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。

國民黨發起 「九三軍人節向軍人致敬活動」。（資料照，記者塗建榮攝）

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