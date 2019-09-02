內湖違規工業宅年底開罰 北市府：跟柯P選不選總統無關

2019-09-02 17:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市內湖五期有463戶工業宅長年違反「都市計畫法」，台北市政府近日被審計部台北市審計處點名指未積極查處通報作業，導致違法久懸未解。據了解，台北市長柯文哲近日要求都發局針對該處提處理原則、裁罰基準，近期將對住戶寄出行政指導函，若持續違規，預計年底將開罰。

由於審計處發現，內湖五期463戶位於工商混合區，卻繳1.2％自住房屋稅，居住事實明顯。都發局長黃景茂受訪呼籲，這些違規戶不能再用住宅稅率，第一步先初步符合規定，將稅率調整為3.6％商業稅等，都市計畫單位裁罰會比較放手；否則就恢復做產業用途，「我看他們真的要去設公司適法吧！比較可以持續走下去。」

都發局表示，將向柯文哲報告內湖五期處理原則，接著會比照大彎北段研議五級距、三階段的裁罰基準，可能第一階段會罰6至20萬元，第二階段罰6至30萬元，第三階段則是斷水斷電，需由市長簽核定案；由於近期相關裁罰標準還在制定，都發局會先對住戶逐戶發出行政指導函，至少違規戶的稅賦要公平，不要掛羊頭賣狗肉。

對於外界質疑柯文哲不選總統才大力處理內湖五期？黃景茂直說，沒有啦！完全沒有關係，並強調柯P還是很重視都市計畫違規使用，要求他好好處理前市長郝龍斌時代的大巨蛋、大彎北、內湖五期，「違規就是要處理」。

交回饋金「就地合法」？都發局說NO！

至於內湖五期是否比照大彎北段繳交回饋金「就地合法」？黃景茂則強調，不會允許，他已和柯文哲報告過，五期是工商混和區，引入51組至五55組公害輕微工廠，因此以產業與工業為主；大彎北則是商業及娛樂區，但商業並未高使用，有一半以上做住宅使用，這也與五期不同，既然定位不一樣，「所以不能主張五期比照大彎北」，此外，產發局也希望持續扶持該處工業。

但對於住戶調整稅率後，是否造成違規證據船過水無痕消滅，往後將難以再查違規？黃景茂僅回應，問過同仁，如果違規戶變更非住宅稅率後，除非有人檢舉，並發現居住事實，才會執法，否則目前是行政指導。

審計部除點出內湖五期463戶（3萬1437平方公尺）違規，另有內湖舊宗段商業區153戶（1萬0294平方公尺）、南港向陽段商業區51戶（4492平方公尺）、信義計畫區20戶（2435平方公尺）、南港車站特定商業區3戶（691平方公尺），明明在商業區卻以申報自家用房屋稅。對此，黃景茂表示，其他案件處裡的概念差不多，後續會陸續解決。

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