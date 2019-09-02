港府逮捕學生傷害人權 學者︰管制惡棍港警入境

2019-09-02 17:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港反送中持續升溫，近期港府展開大動作，逮捕多名港人指控暴亂罪，而其鎮壓手段日益兇殘，甚至關閉地鐵站衝入車廂暴打無辜市民，台灣學者呼籲，港警違反普世人權，台灣應呼應美國、歐盟做法，將惡棍警察列為出入境與移民管制，其在國內的財產也應管制，藉此制裁。

香港李姓僑生來台就讀，卻因日前參加反送中遭港警逮捕被控暴亂罪，台灣學生與民間團體今集結陸委會外，聲援港生，呼籲政府積極作為，協助保護港生。

台灣公民陣線發起人江旻諺表示，反送中抗議至今，港府完全無回應，香港特首林鄭月娥還提出《緊急法》要威嚇港民，甚至發生警察對港民的無差別攻擊行為，等同由國家發動的「恐怖主義」，台灣政府應可實施制裁，如學習的美國的香港人權及民主法案，一起對中國政府施壓。

華人民主書院董事會主席曾建元說，目前針對香港局勢，已成港警暴行，其實過去馬英九總統任內，就通過禁止人權惡棍來台的出入境管制，也可採取凍結在台財產等方式，呼籲立法院這個會期盡速修法，對香港暴警優先實施。

香港邊城青年秘書長Esther說，很多香港年輕學生被控暴亂罪，該法最高可關10年，且被逮捕時，旅遊證件都將被沒收，尚未進入審判，就已有一大堆宵禁、定時報到等規範，嚴重影響學生受教權，學子恐因此被迫放棄十多年努力、放棄將來人生，呼籲台灣伸出援手。

台灣藝術大學學生會長許淙凱表示，校內亦有1名港生被捕，該名同學今透過文字表達，感謝好友關心，如今已獲保釋，對案件進入司法階段不便評論，但希望台灣人民年輕一代，在面對未來的未知時，能當個軟而不弱的人，憑良知、做實事。

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