換瑜傳言 王金平：沒經過證實

2019-09-02 15:53

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨陷入「換瑜」耳語，遭指與國台辦報告「換瑜」的前陸委會副主委張顯耀否認傳言，批放話的人惡毒，昨說過「有聽說」的前立法院長王金平今則說，他沒有證實任何事，很多都是媒體傳出來的。

王金平今到電影院觀看國片「下半場」，王金平說，希望大家多投入體育，他特別在他的政策提到應該建立一個體育王國，現在每年體育署預算只有80幾億元，希望每年有百分之一的國家預算用在體育發展上，一年就有200億元發展體育，成為真正的體育大國。

對於國民黨近日傳出「備胎」、「換瑜」計畫等耳語，相關報導更提及王金平在麻將桌上有相關談話，王金平今表示，消息是媒體寫出來的，寫出來後他才知道，他那裡好像各方面的消息都有，朋友都各方面的人士都來，談來談去，但若他要對外公開講，一定是有經過證實的事才講，那個根本沒有經過證實。

王金平強調，場景不重要，重要的是希望大家了解，選舉特別是選總統，一定要提出符合民意的政策，多多傾聽民心，多多努力勤走各界基層，團結能夠所有團結的力量，才能夠贏得最後勝選。

現場有媒體詢問，是否為王金平所爆料？王金平聽了反問「我跟誰爆料？」強調他沒有證實過任何事情，怎麼跟外界爆料什麼？而對於張顯耀稱爆料者很惡毒，王金平說，看外界怎麼解讀。

對於郭台銘幕僚宣稱，鴻海創辦人郭台銘獨立參選不會回國民黨，王金平說，他現在不能表示意見，那是郭辦講的不是本人講的。至於他未來是否會留在國民黨？王金平則說以後再說，現在談不出所以然來，但他跟郭台銘很密切，有合作的體認，沒有問題，郭要怎麼樣，就尊重他。

是否贊成郭台銘以獨立參選人選總統？王金平認為，自然就好，國民黨沒有提名郭，如果一定要選的話，剩下兩條路，一條是自行參選、連署，另一條就是所謂的借殼上市，要哪條路走？郭可能在時間比較緊迫而留有後路的時候，前段路先走看看，這麼選擇也沒有任何意外，郭和親民黨關係非常好，對親民黨主席宋楚瑜非常敬重，未來會怎樣，郭自己會考量。

王金平也指出，他自己則是以後再說，慢慢來，總統選舉就是造個勢出來，勢出來後幾個月就過了，但他不知道自己怎麼出來，自然就好。是否當郭台銘副手？則看郭台銘的看法跟打算，「我個人也有我自己的想法」。

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