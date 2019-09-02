違法兼職被申誡 管中閔律師：「無法接受！」

2019-09-02 15:23

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管中閔違法兼職案 公懲會宣判申誡處分確定

〔記者陳慰慈／台北報導〕台大校長管中閔擔任行政院政務委員、經建會及國發會主委期間，涉替「壹週刊」寫社論賺取稿費遭監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會，公懲會今天下午3時宣判管申誡確定，管今未出席聽判，委任律師陳信宏庭後受訪表示：「無法接受！」

陳信宏說，「司法做為人民權益的會最後一道保障防線，很遺憾公懲會今做出這樣判決，目前尚未看到判決書全文，待收到後，律師團會再研議看有無再審必要，後面還有什麼樣的感想會再讓大家知道。」

監察院認定管中閔2012年2月至2015年2月，任職行政院政務委員、經建會及國發會主委時，以匿名、常態性方式為「壹週刊」撰寫社論，每篇稿費25000元，一年約65萬元。監察院認定他違法兼職，今年1月通過彈劾，並移送公務員懲戒委員會懲戒。

7月2日公懲會第一次審理時，破天荒決議公開審理，開放60位民眾旁聽，管出庭表示，本案源於去年1月5日台大校長遴選，因為結果不為當權者所喜，才會出現一連串鋪天蓋地的政治抹黑，希望「大眾公裁」，並引用「深文周納」（指：不根據事實，巧妙的援引苛刻法條陷人入罪）批評監察院。

8月19日公懲會就管案二度開庭，管在庭上表示，監察院為了找違法證據，調取他將近20年來的所得資料，包括他尚未擔任公務人員的時期，並非監察權行使範圍，且公開這時期的資料已嚴重侵犯他的個人隱私，監察院甚至未針對洩漏他個資給媒體的行為予以回答，他認為這是政治迫害。

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