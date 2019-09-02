國民黨有很多雜碎…台大教授臉書留言挨告不起訴

2019-09-02 15:20

〔記者錢利忠／台北報導〕台大農業經濟學系教授羅竹平、官俊榮2人，先前因教授升等審查程序埋下心結，官俊榮不滿羅竹平在臉書上分享韓國瑜的新聞連結，並留言「國民黨裡有很多雜碎，我們系上好像有一個」，質疑羅竹平影射他為「雜碎」，控告羅竹平公然侮辱；台北地檢署認為羅竹平並未指名道姓，今天將羅竹平不起訴。

檢方調查，去年11月間，羅竹平在臉書上分享1則《聯合報》所刊出有關韓國瑜新聞的連結，並意有所指地留言：「國民黨裡有很多雜碎，我們系上好像有一個」；官俊榮看到該則留言後，質疑羅竹平是在影射罵他，氣得控告羅竹平公然侮辱。

官俊榮指控，先前他曾就羅竹平的教授升等提出程序上的質疑，可能因此惹羅竹平不快，羅竹平去年在臉書分享韓國瑜的新聞，留言中提及「雜碎」、「我們系上好像有一個」等語，質疑羅竹平明知其政治立場，假藉分享新聞的方式指桑罵槐。

羅竹平庭訊時否認罵官俊榮，強調台大有許多教授的政治立場偏藍，他的留言並非是指官俊榮，且沒有指名道姓，沒明確指涉的對象。檢方勘查羅竹平的臉書貼文，認為相關留言並沒有針對特定人或可得特定之人，不符合公然侮辱罪的構成要件，認定羅竹平的罪證不足。

此次對羅竹平提告的官俊榮，先前也曾因爭議事件而登上媒體版面；台灣教授協會上月曾召開記者會，指台大員生消費合作社今年7月召開理監事會議時，擔任理事的官俊榮當場將台語比擬為「二手菸」，引發歧視爭議。台大當時則發聲明指出，該合作社是由學生、老師及員工所組成，為登記於台北市之社會團體，相關活動均依其組織章程獨立運作，開會使用之語言，非台大校方所能決定或干預。

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