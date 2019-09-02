北市抽驗麵製品 1件蛋餅皮驗出己二烯酸

2019-09-02 12:32

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局今公布108年度市售麵製品專案抽驗計畫，在早餐店、餐飲店、市場、超市等地點抽驗100件麵製品，結果發現1件蛋餅皮不符合規定，檢出己二烯酸0.38g/kg。

這次衛生局共抽驗市售麵製品包含麵條63件、刈包皮或包子皮10件、饅頭10件、蛋餅皮10件、水餃皮或餛飩皮或鍋貼皮7件。檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、甜味劑、硼砂及其鹽類等項目，其中1件「蛋餅皮」檢出己二烯酸0.38g/kg（標準為不得檢出），不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。己二烯酸又名山梨酸，是延長食品保存期常用的食品添加物，可防止黴菌或酵母菌滋生，進入人體後大部分可被分解以二氧化碳形式排出，但若攝入較高劑量，會對口腔和消化道產生刺激及灼燒感。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法，可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。不符規定的產品皆已通知業者立即下架，由於業者無法提供進貨單據證明，違反食品安全衛生管理法，可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並持續列管追蹤抽驗。

衛生局呼籲民眾，選購麵食類製品時可向信用良好的廠商購買，並多注意麵濕製品是否於低溫保存販售、如為包裝產品其標示是否完整。相關食品業者也應重視產品製作過程、環境及人員衛生及自主管理情形，應儘可能將產品冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質。

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