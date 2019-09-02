蔡柯互動超冷！柯被問台灣價值狂嗆記者「中天的」

2019-09-02 13:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前就「台灣價值」嗆總統蔡英文，兩人今上午出席計程車業者服務升級記者會，睽違8月同台互動非常冷！蔡視察計程車時，一旁的柯被媒體狂問「要不要當面給總統台灣價值考卷」等問題，蔡始終保持微笑，柯則對每一個提問的記者說「這一定是中天的」，氣氛非常尷尬！

中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會今上午辦「計程車服務升級全方位 小英、柯P同台力挺」記者會，該記者會源自今年2月蔡英文在總統府與計程車產業代表茶敘，因此責由交通部提升業者營運環境及品質。上午柯文哲率先到場並在門口等待，不久交通部長林佳龍也到場，林也主動趨前向柯握手致意，兩人接著在現場等待蔡英文。

蔡英文到場時一度與柯文哲簡單握手致意，但蔡簽到時，柯先被一旁媒體狂問「市長要不要當面給總統台灣價值考卷」、「市長要不要現場收卷」等問題，蔡也被媒體問「總統妳答案準備好了嗎？大家都想知道」；但蔡始終微笑不語，柯卻對每一個提問記者說「這一定是中天的！」蔡柯兩人要進場時，媒體再要求兩人握手展現友誼，但柯卻脫口說「我為什麼要聽你的！」

記者會現場，蔡英文右邊坐著柯文哲、左邊坐林佳龍；而中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會人員致詞說明服務升級內容時，蔡英文與林佳龍交頭接耳、互動頻繁，但當林致詞時，蔡、柯則是零互動。

林佳龍致詞時，柯文哲始終面對講者正坐；很明顯地，當蔡英文致詞時，即便蔡眼神直視柯，但柯仍左彎身軀斜坐，並露出側臉讓後方的媒體拍足了畫面，柯身體還左晃右晃，或是突然看著右前方地板，肢體動作非常多，與會人士可明顯感受；蔡致詞結束，眾人鼓掌時，柯也僅象徵性拍一次。

更尷尬是，稍後柯文哲與林佳龍陪著蔡英文視察計程車，蔡上車體驗乘車環境，但柯始終不願上車，烈日下，柯難得成為配角，又被一旁的媒體狂問「台灣價值」，柯始終不願多說，又對每一位提問的記者說「這一定是中天的」；而蔡始終則繼續保持微笑，氣氛尷尬。

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