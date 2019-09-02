教育部出資建公版程式軟體 200萬可創3694套教具

2019-09-02 12:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部推數位教育，委託高雄師範大學辦理公家版的通用軟硬體，至今已形成全國200個基地，從小學一路延伸到高中職，包含如積木般寫程式的NKNUBLOCK，以及省去繁瑣細節的4060電控板，今年7月投入教師培訓，更幫79校138名教師製作公版教具，僅花200萬元造出3694套，可讓萬名學子受惠。

教育部次長范巽綠表示，2015年全球創客（Maker）風潮啟動，教育體系也展開計畫，當年就由高師大教授林鴻銘推動，與高雄市教育局合作，並開發出數位公版軟體，如今已邁向第二期「STEM+A課程導向數位自造教育扎根計畫」，至今累計全國設置近200個基地，採星系概念，從小學、中學到大學等，投入數位教育研習與發展。

林鴻銘說，因發現中小學進行程式設計教學，需購買商用甚至是中國軟體，而國家既然重視，就應推出國家版，透過教育部經費研發公版軟體「NKNUBLOCK」可免費給中小學，另也投入「4060」好用電路板，省去繁瑣電路細節，讓學子專注運算思維。

高雄市福誠高中校長蘇清山說，透過計畫把鄰近中、小學串聯，各校教師齊聚共備程式數位，更跨域結合如數學、生物科學等，投入教案、教育研發，希望未來能讓數位課程進化到AI程度，提升教師知能。

林鴻銘表示，團隊研發的公版軟硬體，可大幅降低學生學習程式語言落後脫隊現象，並可與音樂、化學實驗、溫室、智慧家電、工廠製造等結合，今年7月也投入第1梯次教師培訓，有79校138名教師提出教具申請，參與計畫的大學生也花了暑假時間，依需求製造出3694套，材料成本僅花200萬元，可使用1學期至1學年，估新學期將有1萬6558名學生受惠。

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